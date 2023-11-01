6 органов нашего тела, без которых мы вполне могли бы обойтись

Что ты на это скажешь, эволюция? Выходя из кабинета дантиста с раздутой щекой, вы в десятый, а то и в одиннадцатый раз за день задаетесь вопросом: правда ли, что зуб мудрости не участвует в процессе жевания, или это просто всемирный заговор стоматологов с целью обогащения за счет доверчивых тридцатилетних людей? Вот шесть органов в человеческом теле, доставшихся нам по наследству от далеких предков, функции которых представляются ученым туманно.