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6 органов нашего тела, без которых мы вполне могли бы обойтись

6 органов нашего тела, без которых мы вполне могли бы обойтись

Что ты на это скажешь, эволюция? Выходя из кабинета дантиста с раздутой щекой, вы в десятый, а то и в одиннадцатый раз за день задаетесь вопросом: правда ли, что зуб мудрости не участвует в процессе жевания, или это просто всемирный заговор стоматологов с целью обогащения за счет доверчивых тридцатилетних людей? Вот шесть органов в человеческом теле, доставшихся нам по наследству от далеких предков, функции которых представляются ученым туманно.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А  зачем  человеку  2  уха  ?
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1 д.

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