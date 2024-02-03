На Украине заявили о подготовке депутатов Рады к уходу Зеленского

Global Look Press/IMAGO/Presidential Office of Ukr Массовый исход депутатов Верховной рады из фракции "Слуга народа" связан с подготовкой к скорому уходу украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
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