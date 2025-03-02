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Неординарные газовые новости

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Энергетическая безопасность в опасности: Венгрия и Россия объединяются для защиты "Турецкого потока"

Энергетическая безопасность в опасности: Венгрия и Россия объединяются для защиты "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" остается одним из важнейших маршрутов поставок природного газа в Европу. Его стабильная работа обеспечивает энергетическую безопасность не только Венгрии, но и других стран региона.

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