Энергетическая безопасность в опасности: Венгрия и Россия объединяются для защиты "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" остается одним из важнейших маршрутов поставок природного газа в Европу. Его стабильная работа обеспечивает энергетическую безопасность не только Венгрии, но и других стран региона.
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