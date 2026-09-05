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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудрик сыграл впервые с 2024-го. Вингер «Тоттенхэма» вышел на 74-й минуте с «Ноттингемом»

Михаил Мудрик провел первый официальный матч после отстранения за допинг.  Вингер «Тоттенхэма», арендованный у «Челси», вышел на 74-й минуте матча с «Ноттингем Форест» (0:0) в 3-м туре АПЛ.

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