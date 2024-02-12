10 кг «синтетики»: в Кировской области задержали наркокурьера (видео)

Полиция Кировской области, обладая информацией о предстоящей транспортировке крупной партии синтетического наркотика, при содействии коллег из города Слободского остановила автомобиль под управлением 50-летнего гражданина.
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