Техника НАТО и 100 тысяч штыков наготове: ВСУ готовит удар со стороны Брянска. Есть три доказательства Юлия СоколоваПо данным российского политолога Алексея Живова, Североатлантический альянс, активно вооружая Украину, подготовил около 100 тысяч новых бойцов для ВСУ.