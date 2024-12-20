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Техника НАТО и 100 тысяч штыков наготове: ВСУ готовит удар со стороны Брянска. Есть три доказательства

Техника НАТО и 100 тысяч штыков наготове: ВСУ готовит удар со стороны Брянска. Есть три доказательства

Техника НАТО и 100 тысяч штыков наготове: ВСУ готовит удар со стороны Брянска. Есть три доказательства Юлия СоколоваПо данным российского политолога Алексея Живова, Североатлантический альянс, активно вооружая Украину, подготовил около 100 тысяч новых бойцов для ВСУ.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Курск пример успешной защиты территории? Что за бред?
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