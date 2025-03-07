Бывший подполковник СБУ признался, что французские разведданные не заменят американские

КИЕВ, 7 марта, ФедералПресс. По словам бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который сейчас находится в отставке, информация, полученная от французских разведывательных служб, не сможет компенсировать данные, предоставляемые американскими коллегами.
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