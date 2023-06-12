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В Германии c 12 по 22 июня пройдут военно-воздушные учения НАТО Air Defender

В Германии c 12 по 22 июня пройдут военно-воздушные учения НАТО Air Defender

В Германии в понедельник, 12 июня, стартовали военно-воздушные учения НАТО Air Defender. В учениях, которые продлятся до 22 июня, примут участие 20 стран-членов НАТО, партнеры альянса — Япония и Швеция, 10 тысяч солдат и офицеров, 250 самолетов, в том числе новейшие F-35.

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