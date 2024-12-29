FT: при Трампе США сконцентрируются на утверждении доминирования в своем регионе

При избранном президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты сконцентрируются на утверждении доминирования в собственном регионе, «помыкая Мексикой и Канадой», намереваясь забрать Панамский канал и Гренландию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии