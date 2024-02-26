Ученые пока не могут расшифровать загадочную свинцовую табличку 13-14 веков

В музее Дворца великих князей в Вильнюсе (Литва) выставлена загадочная свинцовая табличка, датируемая 13-14 веками, с нерасшифрованным письмом, которое до сих пор не расшифровано, несмотря на то, что она была обнаружена 20 лет назад.
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