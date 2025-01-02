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Мендель из «Балтики» о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Такой суммы хватает только тем, кто живет на базе. И то с трудом можно поверить»

– Где жить дороже – в Воронеже или Калининграде? – Был приятно удивлен, что в Калининграде достаточно приемлемые цены.

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