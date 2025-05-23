Курбан-байрам 2025: дата, традиции и духовный смысл великого праздника мусульман Ирина ВальковаВ 2025 году один из важнейших религиозных праздников исламского мира — Курбан-байрам — будет отмечаться в пятницу, 6 июня.
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