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Леброн Джеймс исполнил эффектный лэй-ап с разворотом на 180 градусов и произвел впечатление на скамейку «Лейкерс»

Леброн Джеймс исполнил эффектный лэй-ап с разворотом на 180 градусов и произвел впечатление на скамейку «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором изящного попадания из-под кольца в концовке первой половины игры против «Хьюстона».

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