Удар нанесен, нужна зачистка: вымогатели с трассы "Дон" получили за нападение на волонтера

Светлана Ефименко

если дом не рушится, значит хороший хозяин, если валится алкаш! но в этом случае не алкаш и не хороший хозяин он просто ХАПУГА И ОЧЕНЬ СТРАДАЕТ КОГДА ЕМУ НИ ЧЕГО ОСОБО НЕ ПЕРЕПАДАЕТ КАК ЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ! А КОГДА ЕГО ТРАХАЮТ В ЗАД НЕ НРАВИТЬСЯ И БОИТСЯ ОН ЭТОГО! ВОТ ВСЕХ И ПРИКРЫВАЕТ! И ПОКА У НАС ТАКИЕ СИДЯТ ТИХО В КАБИНЕТАХ БУДЕТ БЕССПРЕДЕЛ ВСЕГДА! НАДО ХОРОШУЮ ТРСОГУБКУ УСТРОИТЬ И ЧТОБ ОНИСИДЕЛИ В "КАБИНЕТАХ" В КЛЕТОЧКУ ПОЖИЗНЕНО!И ЕЛИ ЧТО ИМ ГОСПОДЬ пошлет на завтрак и ужин без всяких привилегий, как в КИТАЕ!ТОГДА МЕНЬШЕ БУДЕТ ПАПА РОСТОВ И МАМА МОСКВА!А БУДЕ БОЛЬШЕ ЦЕННОСТЕЙ НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ ШКУРЫ А НАРОДА!