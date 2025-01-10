Медвежий угол
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Медвежий угол

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Удар нанесен, нужна зачистка: вымогатели с трассы "Дон" получили за нападение на волонтера

Удар нанесен, нужна зачистка: вымогатели с трассы "Дон" получили за нападение на волонтера

Русский Колоколъ YAROCKY_RUSLAN/ Хорошие новости из Ростова-на-Дону. Тут после скандала с попыткой дорожных бандитов обобрать волонтера начались аресты.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Полиция в Ростове (еще с советских времен милиция) ВСЕГДА БЫЛИ ПРОДАЖНЫМИ!!  Чистить нужно  полицейские ряды. причем, самым  тщательным образом!!
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5 час.
Светлана Ефименко
если дом не рушится, значит хороший хозяин, если валится алкаш! но в этом случае не алкаш и не хороший хозяин он просто ХАПУГА И ОЧЕНЬ СТРАДАЕТ КОГДА ЕМУ НИ ЧЕГО ОСОБО НЕ ПЕРЕПАДАЕТ КАК ЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ! А КОГДА ЕГО ТРАХАЮТ В ЗАД НЕ НРАВИТЬСЯ И БОИТСЯ ОН ЭТОГО! ВОТ ВСЕХ И ПРИКРЫВАЕТ! И ПОКА У НАС ТАКИЕ СИДЯТ ТИХО В КАБИНЕТАХ БУДЕТ БЕССПРЕДЕЛ ВСЕГДА! НАДО ХОРОШУЮ ТРСОГУБКУ УСТРОИТЬ И ЧТОБ ОНИСИДЕЛИ В &quot;КАБИНЕТАХ&quot; В КЛЕТОЧКУ ПОЖИЗНЕНО!И ЕЛИ ЧТО ИМ ГОСПОДЬ пошлет на завтрак и ужин без всяких привилегий, как в КИТАЕ!ТОГДА МЕНЬШЕ БУДЕТ ПАПА РОСТОВ И МАМА МОСКВА!А БУДЕ БОЛЬШЕ ЦЕННОСТЕЙ НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ ШКУРЫ А НАРОДА!
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3 час.
мЗ
мирас Закироув
А на штурм с вилами..
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2 час.

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