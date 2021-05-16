В общевойсковой армии ВВО в Приморье завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

В общевойсковой армии ВВО в Приморье завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, завершаются мероприятия по подготовке вооружения и военной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения&nbsp;.

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