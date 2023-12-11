Экономисты предрекли пятое подряд повышение ключевой ставки в России

РБК: ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых 15 декабря Руководство российского Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности повысит размер ключевой ставки на один процентный пункт (п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии