Боец из Екатеринбурга одержал победу на турнире ONE Championship

Российский боец из спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» Иван Бондарчук одержал победу в поединке против азербайджанца Сулеймана Сулейманова на турнире ONE Championship Friday Fights 85 в Бангкоке.
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