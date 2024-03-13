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Иркутск Сегодня

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Экспедиция знаменитых поваров отправится на Байкал

В Иркутской области стартовал новый проект по развитию гастрономического туризма на Байкале. План амбициозен: приезд прославленных мастеров кулинарии, обновление кулинарной карты региона и создание цифровой сокровищницы гастрономического туризма, сообщает областное правительство.

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