Экспедиция знаменитых поваров отправится на Байкал

В Иркутской области стартовал новый проект по развитию гастрономического туризма на Байкале. План амбициозен: приезд прославленных мастеров кулинарии, обновление кулинарной карты региона и создание цифровой сокровищницы гастрономического туризма, сообщает областное правительство.
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