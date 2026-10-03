Toshiba вкладывает $380 млн в удвоение выпуска жёстких дисков для ИИ-дата-центров

К 2027 году завод на Филиппинах нарастит мощности, а к 2030-му компания нацелилась на диски объёмом 65 ТБ и выше Toshiba инвестирует порядка 60 миллиардов иен (около $380 миллионов) в расширение производства жёстких дисков на Филиппинах, чтобы к 2027 финансовому году удвоить выпуск накопителей для ИИ-дата-центров.
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