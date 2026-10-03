iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Toshiba вкладывает $380 млн в удвоение выпуска жёстких дисков для ИИ-дата-центров

Toshiba вкладывает $380 млн в удвоение выпуска жёстких дисков для ИИ-дата-центров

К 2027 году завод на Филиппинах нарастит мощности, а к 2030-му компания нацелилась на диски объёмом 65 ТБ и выше Toshiba инвестирует порядка 60 миллиардов иен (около $380 миллионов) в расширение производства жёстких дисков на Филиппинах, чтобы к 2027 финансовому году удвоить выпуск накопителей для ИИ-дата-центров.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым