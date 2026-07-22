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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лариса Долина объяснила, как сформировался ее сильный характер

Лариса Долина объяснила, как сформировался ее сильный характер

Певица выступает на профессиональной сцене уже более 55 лет Народная артистка России Лариса Долина призналась, что главными испытаниями в ее жизни стали ранняя потеря родителей и необходимость с подросткового возраста самостоятельно зарабатывать на жизнь.

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