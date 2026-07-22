Лариса Долина объяснила, как сформировался ее сильный характер

Певица выступает на профессиональной сцене уже более 55 лет Народная артистка России Лариса Долина призналась, что главными испытаниями в ее жизни стали ранняя потеря родителей и необходимость с подросткового возраста самостоятельно зарабатывать на жизнь.
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