Машина по выкачиванию внимания: как телефон меняет психику и поведение

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Тянетесь к телефону, едва проснувшись? То и дело проверяете уведомления? Теряете счет времени, листая ленту? Чувствуете фантомную вибрацию? Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, вы не одиноки.
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