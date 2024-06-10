К профессиональному празднику в регионе наградили работников системы социальной защиты населения

<p> В ходе мероприятия, приуроченного ко Дню социального работника, состоялось награждение сотрудников системы социальной защиты населения Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Ивановской области.
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