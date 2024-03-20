Очередной шаг к обострению отношений с Россией: на фоне продолжающегося «похолодания» в отношениях Армении и России с 30 марта местные банки прекратят обслуживание российских карт «Мир».
Армения всё больше отдаляется от России
Комментарии
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Алексей Сафронов
Надеюсь что дурость и подлость пашиняна по отношению к России, позволит на веки вечные об ара и вообще о Армении.
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1 д.
Александр Рожков
А потом об Азербайджане забудем и о всем Закавказье... А потом и.... И чья дурость, тоже знаю. Но не скажу...
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1 д.
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