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Закон и Порядок

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Армения всё больше отдаляется от России

Армения всё больше отдаляется от России

Очередной шаг к обострению отношений с Россией: на фоне продолжающегося «похолодания» в отношениях Армении и России с 30 марта местные банки прекратят обслуживание российских карт «Мир».

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Надеюсь что дурость и подлость пашиняна по отношению к России, позволит на веки вечные об ара и вообще о Армении.
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1 д.
Александр Рожков
А потом об Азербайджане забудем и о всем Закавказье... А потом и.... И чья дурость, тоже знаю. Но не скажу...
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1 д.

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