Армения всё больше отдаляется от России

Надеюсь что дурость и подлость пашиняна по отношению к России, позволит на веки вечные об ара и вообще о Армении.

Александр Рожков

А потом об Азербайджане забудем и о всем Закавказье... А потом и.... И чья дурость, тоже знаю. Но не скажу...