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Международный арбитраж встал на сторону «Росатома» в споре о финской АЭС

Международный арбитраж встал на сторону «Росатома» в споре о финской АЭС

Арбитраж Международной торговой палаты признал неправомерным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima договора с российской госкорпорацией «Росатом» на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1».

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