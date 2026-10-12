DJI Mic 3: когда беспроводной микрофон перестаёт быть просто аксессуаром и становится страховкой

Бывает, смотришь отснятый материал и понимаешь: картинка отличная, а звук безнадёжно испорчен. Вроде бы и смартфон современный, и помещение не самое шумное, но голос звучит глухо, будто из соседней комнаты, а на фоне отчётливо слышно гудение холодильника или проезжающие за окном машины.