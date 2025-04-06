"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

Актриса Яна Поплавская прямо высказалась после слов главы Следкома Александра Бастрыкина. Фактически прозвучал крик души: "Почему мы должны это давать, когда самим не хватает?!" В частности, Яна Поплавская отреагировала на слова председателя СК о детях мигрантов.