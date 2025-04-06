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"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

Актриса Яна Поплавская прямо высказалась после слов главы Следкома Александра Бастрыкина. Фактически прозвучал крик души: "Почему мы должны это давать, когда самим не хватает?!" В частности, Яна Поплавская отреагировала на слова председателя СК о детях мигрантов.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ!!!!!......
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14 час.
Галина Розум
Согласна с Поплавской. Работать пиехали - работайте, а свой &quot;колхоз&quot; оставляйте дома. Пусть живут  там где родились. Достаточно того что папаши домой посылают деньги им на проживание и достаточно безбедное.
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11 час.
Vladimir Lioubimcev
Яна Поплавская АБСОЛЮТНО ПРАВА!!!... Когда уже наше правительство услышит мнение россиян и начнет с ним считаться?!!!
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10 час.
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