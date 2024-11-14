NYT: гарантии безопасности для Киева стали важнее территорий

Для Украины вопрос о гарантиях безопасности в контексте потенциальных переговоров будет иметь большее значение, чем возможные территориальные уступки, сообщила газета NYT со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
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