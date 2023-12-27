Найдена предсмертная записка: звезда «Паразитов» покончил с собой

Актера нашли мертвым в машине Ли Сон Гюн с коллегой Кард из фильма “Паразиты” Артист Ли Сон Гюн из получившего премию «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля корейского фильма «Паразиты» найден мертвым в Сеуле.