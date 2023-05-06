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В Минобороны Украины заговорили об испытаниях нового русского оружия

В Минобороны Украины заговорили об испытаниях нового русского оружия

Анна Маляр, замминистра обороны Украины, заявила, что Россия проводит испытание нового оружия.Украинский замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия проводит испытание нового вооружения, причём о каком вооружении идёт речь она не уточнила.

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