В России планируется начать штрафовать водителей с помощью беспилотников

Ассоциация «ОКО», объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД.
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