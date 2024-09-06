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Приводят к набору веса: какие ингредиенты в салатах содержат «пустые» калории

Приводят к набору веса: какие ингредиенты в салатах содержат «пустые» калории

Приводят к набору веса: какие ингредиенты в салатах содержат «пустые» калории Алёна Юрьева Салаты часто воспринимаются как легкое и низкокалорийное блюдо, особенно если их подают как дополнение к основному приему пищи.

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