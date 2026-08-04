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Ассоль сгорает со стыда

Ассоль сгорает со стыда

В нашем случае церемония получилась очень красивой и торжественной. Как и на всех выпускных, собралось много родителей и молодых жён – некоторые из выпускников уже успели обзавестись вторым и половинками.

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