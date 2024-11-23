WP: Трамп хочет уволить весь офис спецпрокурора США Джека Смита

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп планирует уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита в отместку за ведение уголовных дел против него, но с точки зрения законности это будет не так просто, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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