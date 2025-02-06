Расчеты РСЗО «Ураган» поразили опорные пункты ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска поразили опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии