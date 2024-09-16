Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет лишить граждан России комфортной жизни, в частности электричества и ощущения безопасности, поскольку в таком случае, по его мнению, они начнут оказывать давление на президента Владимира Путина.
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