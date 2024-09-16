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Зеленский заявил, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

Зеленский заявил, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет лишить граждан России комфортной жизни, в частности электричества и ощущения безопасности, поскольку в таком случае, по его мнению, они начнут оказывать давление на президента Владимира Путина.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Много просит ничего не получит. А простой народ хочет зеленому сделать чернобыль, чтоб перестал быть треплом. Язык, как помело.
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17 час.

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