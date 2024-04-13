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В рамках программы «Наш двор» 2024 года стартовали дорожные работы в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе

О ходе реализации программы «Наш двор» в 2024 году доложила руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

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