Смехотерапия

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  • Елена Ульянова
    а молодожен может и сам приготовить то, что готовила мама. нефиг всё спихивать на женуЮмор из интернета...
  • Antanas
    Класс!!!!Юмор из интернета...
  • Владимир Афанасьев
    кто присмотрелся к черепахам, совет, присмотритесь к воронам, всю жизнь в движении, а живут не меньше, чем черепахи.  😁Юмор из интернета...

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