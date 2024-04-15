Начальник войск РЭБ: РФ может включать терминалы Starlink в СВО в список целей

Как сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин, потенциал российского ОПК может оперативно включать новые терминалы Starlink, широко используемые ВСУ в зоне спецоперации, в перечень своих целей.
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