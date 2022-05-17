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NASA в августе отправит к Луне космический корабль Orion

NASA в августе отправит к Луне космический корабль Orion

Глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям сообщил, что первый непилотируемый полет космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis состоится в августе текущего года.

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