Защитник «Астаны» Оганесян вызван в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос обнародовал заявочный список на товарищеские матчи с командами Черногории и Норвегии.

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