Перспективы развития и внедрения технологий технического зрения рассмотрели в технополисе «ЭРА»

В ходе работы научно-технической конференции будут рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Минобороны России и предприятиями промышленности, ведущими разработки образцов вооружения и специальной техники.
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