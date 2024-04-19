Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о западных угрозах Москве, подчеркнул, что нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада.