Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о западных угрозах Москве, подчеркнул, что нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада.
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