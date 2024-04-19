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RT Russia

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Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о западных угрозах Москве, подчеркнул, что нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада.

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