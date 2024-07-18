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Ребёнок наглотался воды при купании: Шаги по спасению

Ребёнок наглотался воды при купании: Шаги по спасению

В летний период стоит заранее подготовиться, изучив инструкцию по спасению детей на воде.На дворе лето, а значит, множество водоёмов с плаванием и нырянием.

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