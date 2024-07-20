Подводного гиганта с «золотой гривой» запечатлел аквалангист в заливе Петра Великого

Медузу огромных размеров с необычной «гривой» золотого цвета сняли на видео в акватории Приморского края.
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