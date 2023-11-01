У новой вспышки ксенофобии мотивы, отличающиеся от средневековых Недавние события в Дагестане, волна выступлений в Европе, США и других частях земного шара в связи с ближневосточным конфликтом удивила многих наблюдателей своей антисемитской направленностью.
"Масштабы пугают". Захлестнет ли Россию волна антисемитизма из Европы?
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В третий раз боги дали шанс евреем иметь свое государство, не смотря на все свои грехи перед человечеством, но в очередной раз они его потеряют. Предначертано им быть скитальцами без родины и расплачиваться за свои грехи...
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2 д.
Александр Ткаченко
Веками процветает антисемитизм. Всё это не на пустом месте. Есть веская причина сами жиды.
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2 д.
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