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Федор Емельяненко про брата: «Любой здравомыслящий человек поймет, что действия Александра – не популяризация здорового образа жизни и далеко не популяризация спорта»

Ветеран ММА Федор Емельяненко прокомментировал поединки Джеффа Монсона, а также высказался насчет брата Александра Емельяненко.

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