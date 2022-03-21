Представлена доступная и тихая стиральная машина Xiaomi с фронтальной загрузкой на 10 кг

Xiaomi представила новую стиральную машину Mijia с фронтальной загрузкой, рассчитанную на 10 кг белья.
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