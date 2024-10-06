Свердловская спортсменка Дарья Шилина завоевала две медали на первенстве мира, по подводному спорту во Франции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свердловская спортсменка Дарья Шилина завоевала две медали на первенстве мира, по подводному спорту во Франции.
Свежие комментарии