Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды из-за его призыва конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на 260 миллиардов евро, сообщает Financial Times (FT).
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