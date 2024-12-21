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Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы

Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды из-за его призыва конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на 260 миллиардов евро, сообщает Financial Times (FT).

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