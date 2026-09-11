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«Варшавский набат» - премьера на сцене «Студия» в Театре Вахтангова

«Варшавский набат» - премьера на сцене «Студия» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова приглашает на премьерные показы спектакля по пьесе Вадима Коростылёва «Варшавский набат», которые состоятся 15, 16 и 30 сентября на сцене «Студия» (Малый Николопесковский пер.

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